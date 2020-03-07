متابع يهاجم محمد رمضان : ” تواضع أحسن لك “

نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهي في جالسا في إحدى السيارات الخاصة به ويغني أغنيته ” فيرساتشي ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو والبعض منهم انتقد سلوك محمد رمضان وإنه يقصد دائما استعراض ممتلكاته .. فكتب له أحد المتابعين تعليقا انتقده فيه قائلا : ” تواضع أحسن لك ” .

ليرد عليه رمضان ساخرا : ” حسيت في إيديك مسدس وانت بتكتب الجملة دي ” .