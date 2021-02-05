نشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو لافتاً جمع مشاهد من أعمالها ومن مقابلات أجريت معها. واثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين رأوا أنها من الوجوه التي تمثل “الزمن الجميل”. وتعليقاً على الفيديو كتبت: “الأغنية حلوة… بس معرفتش مين بيغنيها… مين يعرف؟ مساء الفل يا حلوين”. وتفاعل معها الكثيرون مشيرين إلى أن الأغنية تعود إلى الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ويبدو أن هذا لم يعجب أحد المتابعين الذي رد ساخراً: “بقى مش عارفة صوت حسين الجسمي؟ وكان ممكن تعرفي بسهولة عن طريق غوغل، إنتِ خرفتي ولا إيه”. وهو ما دفع الفنانة إلى الرد بقوة: “ايه الأدب والذوق ده؟ أهلك فعلاً عرفوا يربوك”. وأعرب الكثيرون عن تعاطفهم معها.

ويشار إلى أنها علقت في وقت سابق على تقليد الفنان حسين فهمي لضحكتها خلال استضافته في برنامج “لايف من الدوبلكس” مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”. وأعادت نشر مقطع فيديو من اللقاء وكتبت: “حسين فهمي القمر…وحشتني”.