

ما زال اسم الفنانة دينا الشربيني يلازم الهضبة عمرو دياب، بعد ارتباطهما فترة طويلة ومشاركة كلا منهما أعمال متنوعة سواء كان الظهور في إعلاناته، أو غناء بعض تترات مسلسلاتها، ولكن تلك العلاقة قد انتهت بشكل مفاجئ دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، وأيضًا عدم توضيح هل كان هناك زواجًا بينهما أم لا؟

شيرين رضا تكشف حقيقة زواج دينا الشربيني من عمرو دياب

تحدثت الفنانة شيرين رضا مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، عن العلاقة بينهما، قائلة: «أكيد كانوا بيحبوا بعض عشان قعدوا مع بعض مدة طويلة».

هل كان عمرو دياب ودينا الشربيني متزوجين؟

وبسؤالها عن زواج عمرو دياب بـ دينا الشربيني، أم كانت العلاقة بينهما ارتباطًا فقط قالت: «هذه مسائل شخصية لا دخل لي بها، ولم أسئلها في يوم اتجوزي عمرو أم لا، لأن هذا يعتبر فضول وأنا شخصية ليست فضولية».

شيرين رضا تتحدث عن دينا الشربيني

ومن جانبها، أشارت الفنانة شيرين رضا إلى وجود علاقة صداقة بينها وبين دينا الشربيني، بسبب عملهما سويًا في وقت سابق، من خلال فيلم «كدبة كل يوم» مع الفنان عمرو يوسف، عام 2016، وتوطدت العلاقة بينهما في ذلك الوقت، حتى أصبحا أصدقاء، ثم ارتبطت بعمرو دياب.

آخر أعمال شيرين رضا

تعيش الفنانة شيرين رضا حالة من النشاط الفني الملحوظ منذ بدء العام الجديد 2024، حيث تتواجد بقوة على مستوى السينما والدراما، اذ استهلت شيرين العام بعرض مسلسل “وبينا ميعاد 2” الذى انطلق حلقاته على قناة dmc يوم 13 يناير الماضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى.

مسلسل “وبينا ميعاد 2” بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمى، هيدى كرم، نور محمود، محمد مهران، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أميرة أديب، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلى مستوى السينما تشارك شيرين رضا في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة هو “مقسوم”، والعمل بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، هانى خليفة ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

ثانى أفلام شيرين رضا في يناير 2024، الملكة” الذى طرح في دور العرض مؤخرا أيضاً، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أما الفيلم الثالث الذى تشارك في بطولته شيرين رضا وعرض خلال شهر يناير الماضي، والعمل بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

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