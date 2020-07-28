شهدت محاكمة فتيات “التيك توك” في مصر حالات اغماء وانهيار ونوبات بكاء بين المتهمات.

فقد تعرضت مودة الأدهم للإغماء بينما دخلت حنين حسام في نوبة بكاء داخل قفص الاتهام وتعالت صرخات أهالي المتهمين داخل المحكمة عقب صدور الحكم عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بحبسهما لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي علي قيم المجمتع، وتغريم كل منهما ٣٠٠ ألف .جنيه

وفي أعقاب النطق بالحكم انهارت والدة مودة الأدهم من البكاء مرددة: “بنتى بريئة والله مظلومة معملتش حاجة”.

فيما انفعل والد حنين حسام بعد صدور الحكم، مرددا “حبستوها ليه، سنتين عشان صور.. لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتى بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس حرام عليكم، ارحمونى عايز اقعد مع بنتى بتموت، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتى بنتى مزنتش ولا قتلت”.

يذكر ان مودة الأدهم وحنين حسام كان قد جرى توقيفهما في شهر يونيو الماضي بتهم ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.