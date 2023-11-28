تداولت بعض المواقع الإخبارية صورة تجمع الإعلامي اللبناني طوني خليفة بزوجته المحامية رانيا عيسى وذلك بمناسبة عيد ميلاها.

علما ان زوجة خليفة لا تظهر في وسائل اللإعلام مع زوجها، والصور التي تجمعهما ويعرفها الجمهور نادرة وفليلة.

زوجة طوني خليفة

وتزوج خليفة من المحامية رانيا عيسى في الأول من أيلول عام 2005، ورزق بابنه الأول نور عام 2006 ثم إبنته جوليا ماريا التي أسماها على اسم والدته الراحلة عام 2008.

زوجة طوني خليفة

وكان الإعلامي طوني خليفة قد نشر صورا عبر حسابه على “فيسبوك” خلال مشاركته في سحور في دبي في رمضان قبل الماضي، وظهرت زوجته في الصور

زوجة طوني خليفة معه أثناء سحور رمضاني

السيرة الذاتية لـ طوني خليفة

إعلامي لبناني. ولد في بلدة عمشيت في قضاء جبيل، وبدأ حياته كلاعب كرة طائرة، قام بعدها بعمل أول برنامج رياضي له على اذاعة بيبلوس، انتقل بعد ذلك إلى إذاعة لبنان الحر. وفي عام 1992 انتقل إلى قناة lbci مع فريق إذاعة لبنان الحر بهدف تغطية الانتخابات النيابية، ولكنه بقي في المحطة ولم يتركها وبقي يتنقل فيها من مراسل أخباري إلى مذيع نشرة أخبار. في سنة 1997 بدأ بتقديم برامج المسابقات والبرامج الفنية منها (بتخسر إذا ما بتلعب، أنت وحظك، ساعة بقرب الحبيب، لمن يجرؤ فقط).

في سنة 2007 ترك قناة lbci لينتقل بعدها إلى قناة الجديد ليقدم برنامج المسابقات الرمضاني (الفرصة) والذي تبعه بالسنوات التالية في برامج مسابقات أخرى على نفس القناة وهي (حسابك عنا، دولارات وسيارات) ثم انتقل بالسنوات التي تلت إلى تقديم برامج بعيده عن المسابقات حيث قدم بالفترة من عام 2008 إلى 2014 برنامج (للنشر)،

ثم انتقل إلى قناة mtv اللبنانية وقام بتقديم برنامج حمل اسم (طوني خليفة 1544) والذي استمر بتقديمه حتى عام 2015، وفي عام 2016 عاد إلى قناة الجديد وقدم برنامج (وحش الشاشة). بالإضافة إلى ذلك فقد عمل كمذيع برامج في العديد من الفضائيات العربية، وكانت قناة القاهرة والناس من أكثر القنوات التي عمل بها برامج سواء في رمضان أو بعد رمضان، كما قدم برامج في تلفزيون دبي وقناة إنفينيتي وقناة الآن.

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