محامية قتيل فيلا نانسي عجرم : ” القتيل لم يدفن بعد “

كشفت ” رهاب بيطار ” محامية ” محمد حسن موسى ” قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الذي لقى مصرعه على يد الدكتور ” فادي الهاشم ” بعد تسلله إلى الفيلا بغرض السرقة في تصريحات صحفية لها أن التنازل عن القضية مقابل التعويض غير مقبول وبخاصة من عائلة القتيل وزوجته .

وأنهم مازالوا في الإجراءات الأولية بالمحاكمة فقالت : ” بعد قاضي التحقيق يوجد قاضي الإحالة ثم محكمة الجنايات ومحكمة النقض ” .

وأشارت رهاب بيطار إلى أن القتيل لم يدفن بعد ولا يزال في ثلاجة المستشفى .. وأضافت : ” لا يمكن أن يعود القتيل للحياة مرة أخرى ولكن على الأقل ننصره في مماته ” .