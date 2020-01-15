محامي زوج نانسي عجرم يوضح تفاصيل الادّعاء عليه بجناية القتل القصدي

بعد ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوجة الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، أوضح محامي الأخير، غابي جرمانوس أنه إجراء طبيعي وعادي.

وأكد في بيان رسمي أنه “لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاع مشروع عن النفس”.



وأضاف “من الطبيعي أيضاً أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني”.

وتابع في بيانه “ان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.

وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان إدعت على الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد الموسى وذلك سنداً للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي). وأُحيل الادّعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.