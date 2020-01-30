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محامي زينة يكشف تفاصيل العلاقة بين أحمد عز و توأمه

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كشف ” معتز الدكر ” المحامي الخاص بالفنانة ” زينة ” في تصريحات صحفية له عن العلاقة بين الفنان ” أحمد عز ” وتوأمه عز الدين وزين الدين .

حيث قال أن أحمد عز يتواصل مع توأمه عبر الهاتف بشكل متواصل وأن زينة لم تمنع طفليها عن والدهما إطلاقا .

وأشار إلى إنه على الرغم من ذلك التواصل إلا أن الدعوى القضائية مازالت قائمة بشأن قيمة المصروفات الدراسية والنفقة التي طلبتها موكلته في دعواها .

كما أكد محامي الفنانة زينة على إنه لم تطرح محاولات للصلح بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة وأن الوضع كما شرحته زينة في مقابلتها التليفزيونية الأخيرة ببرنامج ” الحكاية ” مع الإعلامي عمرو أديب .

وأضاف معتز الدكر أن ظهور زينة وحديثها في البرنامج لم يؤثر أو يضعف موقفها القانوني في القضية فهي لم تتحدث بالسوء عن أحمد عز .

 

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