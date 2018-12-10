محامي سعد لمجرد يكشف مفاجآت جديدة في قضيته.. فيديو

كشف المحامي تيري إيرزو الذي انضم إلى فريق دفاع سعد لمجرد في قضية الاغتصاب بباريس، تفاصيل القضية وتطوراتها ومفاجآت سارة لجمهور المطرب المغربي.

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وقال محامي سعد لمجرد، في تصريحات إعلامية لبرنامج MBC Trending إنه واثق من براءته، خاصة بعد التطورات التي حدثت في القضية وأولها إثبات الطب الشرعي أن سعد لمجرد لم يتعاط مخدرات، وكشف عن طلبه من المحكمة إجراء فحوصات للطرفين وجاءت النتائج ضد المدعية، بالإضافة إلى تضارب أقوالها، كما أشار إلى إمكانية تعرضها للعقوبات بسبب إدعائها الكاذب، على حسب وصفه.

جدير بالذكر أن إحدى المحاكم الفرنسية أصدرت حكما بسجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب فتاة، وصدر الحكم يوم الثلاثاء 18 سبتمبر، إذ تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت في قضيته.

وكانت المحكمة قد أطلقت سراح سعد لمجرد مؤقتا بكفالة مالية، بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية لاتهامه باغتصابه فتاة في مدينة “سان تروبيه”، بسبب الشكوى التي تقدمت بها الضحية.

واتهمت الفتاة سعد لمجرد بالاعتداء جنسيا عليها، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى الاغتصاب.

وكان المغني المغربي قد اتهم في قضية أخرى بالاعتداء على شابة فرنسية وتم القبض عليه واعتقاله بسببها لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.