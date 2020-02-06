محامي طليقة أحمد الفيشاوي يتوعد الفنان: ليس أمامه سوى الدفع أو الحبس

كشف شعبان سعيد محامي والدة لينا أحمد الفيشاوي عن سبب عدم حبس الأخير لمدة سنة، والتى قضت بها المحكمة مؤخرا بسبب عدم دفع النفقة الخاصة بابنته.

شعبان سعيد، قال في لقاء له ببرنامج et بالعربي: “إننا لا نرغب في حبس أحمد الفيشاوي ولكن نرغب في أن يعمل كثيرا حتى نأخذ منه أمواله”.

وأضاف: “كل ما تقوم به محامية الفنان أحمد الفيشاوي لا جدوى له، وكل القضايا التي رفعها الفيشاوي خسرها بينما كل القضايا التي رفعناها عليه كسبناها وليس أمامه سوى الدفع أو الحبس”.

وتابع: “سيدفع أحمد الفيشاوي 4 ملايين و700 ألف جنيه وذلك عن أجر مسكن ومصاريف دراسية ونفقات لابنته عن آخر عامين”.

وكانت محامية أحمد الفيشاوي، قد ردت على المطالبة بتنفيذ حكم السجن على أحمد الفيشاوي مؤكدة أنه لم يتسلم إعلان المحكمة بقرار حبسه وذلك لأنه تم إرساله على عنوان مسكنه القديم وليس الجديد.

وأضافت أنهم لم يحضروا الجلسة وبالتالي لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها، وأنهم يستعدون للمعارضة على الحكم الصادر ضد موكلها، وتقديم ما يفيد صحة موقفه القانوني.

كما ذكرت أن إقامة لينا مع والدتها في انجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.