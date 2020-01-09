محامي عائلة السارق بطلب مفاجئ من نانسي عجرم

لاتزال حادثة السرقة التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ في منزلها برفقة عائلتها، والتي أدت إلى مقتل السارق على يدّ زوجها الدكتور فادي الهاشم، تأخذ حيزاً كبيراً من التطورات والردود المتبادلة، وآخرها ما طلبه محامي عائلة السارق من عجرم.

إذ كتب قاسم الضيقة، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم وإحتضانهم بعد نيلهم رتبة (اليتيم)… لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء”.

وفي أول تعليق لها بعد الحادث، كانت كتبت عجرم عبر صفحتها الخاصة:”بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر”.