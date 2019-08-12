محسن جابر يتقدم بشكوى ضد محمد رمضان

تقدم المنتج ” محسن جابر ” بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية ضد الفنان المصري ” محمد رمضان ” .

وطالب محسن جابر خلال الشكوى بمنع محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء رمضان لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر .

وجاء ذلك بعد إعلان محمد رمضان منذ أيام عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم ٢٣ من الشهر الجاري .

وتستعد نقابة المهن الموسيقية بعد أجازة عيد الأضحى لنظر الشكوى .

ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بالنقابة جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كافة الأطراف .