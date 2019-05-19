محكمة إسبانية: شاكيرا بريئة من تهمة السرقة

أصدرت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد حكمها ببراءة النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا من تهمة السرقة التي وجهها لها الفنان الكوبي ليفان كاستيانو فالديز، الذي اتهمها بسرقة أغنية له حققت لها أكثر من مليار و300 مليون مشاهدة.

ووجه الفنان الكوبي ليفان للمغنية شاكيرا، الاتهام بسرقة ونسخ جزء من أغنيته “يو تي كييرو تانتو” الصادرة عام 1997، واستخدامها في أغنيتها “لا بيثكيليتا” التي غنتها مع مواطنها كارلوس فبفس، والتي حصلت عام 2016 على جائزة جرامي لأفضل أغنية، وحققت أكثر من مليار و300 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

وأوضحت المحكمة الإسبانية أن الأغنية لم يتم نسخها بأي طريقة من الطرق، وأن التشابه بين الأغنيتين كان في أربع كلمات لا أكثر، ويمكن أن تكون في أي أغنية في العالم، نافية وجود أي تشابه باللحن الذي يختلف كليا.

يذكر أن شاكيرا ستمثل في القريب العاجل أمام المحكمة من جديد بتهمة التهرب الضريبي.