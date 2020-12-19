أصدرت محكمة الأسرة بالإسكندرية حكما اليوم السبت بإلزام الفنان ” أحمد سعد ” بدفع نفقة المتعة والعدة لطليقته الفنانة ” سمية الخشاب ” وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها الأخيرة ضده لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجها منه وتضررها ماديا ونفسيا .

وحددت المحكمة بدفع أحمد سعد مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة .

وكانت سمية الخشاب ومحامي أحمد سعد قد رفضا خلال الجلسة السابقة التصالح في الدعوى وطالب الطرفان من هيئة المحكمة استكمال إجراءات نظر الدعوى على أن يتقدم كل طرف بالمستندات التي تؤيد حجته .

وقدمت الخشاب أوراقا وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف .