محكمة مصرية ترفض دعوى مرتضي منصور لوقف “رامز فى الشلال”

فضت محكمة مصرية، اليوم الاحد، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لوقف برنامج “رامز في الشلال”، وألزمته بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري باعتبار أن قناة MBC هي شركة ومؤسسة طبقًا لقوانين المنطقة الحرة الإعلامية بدولة الإمارات، وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة النايل سات.

واتهم رئيس الزمالك، في دعواه، قناة “MBC مصر” بأنَّها دأبت خلال السنوات الماضية، على إنتاج برنامج هزلي يقدمه رامز جلال، ويقوم بإعداده والاتفاق مع ضيوف البرنامج المخرج اللبناني جاد شويري، الذي يشتهر بأنه مخرج التعري ولا تخلو أغانيه من المشاهد والإيحاءات الجنسية.