أعلن الفنان المصري ” محمد أنور ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن خضوعه لعملية جراحية بشكل عاجل دون الكشف عن تفاصيلها أو الحديث عن طبيعة الجراحة .

وكتب محمد أنور في منشوره قائلا : ” أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك أغلب الناس بيتمنى نعم كتير وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة .. للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض أو تعمل عملية ” .

وتابع : ” ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك .. وساعتها بتتمني من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك .. معلش مش قصدي أبقى عميق والله ” .

وأضاف أنور : ” بس أصل أنا عملت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي فقولت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني ” .