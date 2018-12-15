محمد إمام يتعرض للسقوط والإصابة اثناء تصوير “لص بغداد”

اثناء تصوير فيلم “لص بغداد” تعرض الممثل المصري ​محمد إمام​ لحادث سير خطير، حيث اصيب بكدمات متفرقة بجسده.

وفي التفاصيل فإن إمام كان يصور أحد المشاهد وكان يقود فيه دراجة نارية ويقفز بها من مكان مرتفع عن الأرض فتعرض للسقوط والإصابة.

إمام طمأن محبيه على صحته حيث كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “ألف سلامة على النجم محمد إمام .. نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير ​فيلم لص بغداد​ هو بيطمن جمهوره إنه بخير وحالته مستقره الحمد لله”.

فيلم “لص بغداد” من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى.