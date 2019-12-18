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محمد إمام يحدث ضجة بصورة عفوية مع أمينة خليل

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محمد إمام يحدث ضجة بصورة عفوية مع أمينة خليل

شارك النجم محمد إمام متابعيه على تطبيق “انستغرام” بصورة تجمعه بالفنانة أمينة خليل من كواليس فيلم “لص بغداد”.

وظهرا بالصورة أثناء ركوبهما الباراشوت ويطيران بالهواء بطريقة عفوية وبدا في غاية الحماس والنشاط.

وعلق إمام على الصورة: “أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً، الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه 3 سنين. على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كده وإضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا”.

يذكر أن فيلم “لص بغداد” سينطلق في دور العرض 3 يناير المقبل، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، فنحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وإخراج أحمد خالد موسي.

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