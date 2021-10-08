علقت منى السابر لأول مرة بعد أن أصدرت محكمة التمييز في مملكة البحرين حكمها برفض قبول الطعن الذي قدمته على حكم حضانة ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك وشقيقها لوالدهما.

ونشرت منى السابر على خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستجرام” رسالة قصيرة كشفت فيها عن موقفها بعدما صدر حكم قضائي من محكمة التمييز برفض الطعن الذي قدمته على حكم ضم حضانة ابنتها حلا الترك وشقيقها لوالدهما والذي صدر من محكمة الإستئناف. والذي يعتبر نهائي من أعلى المحاكم في البحرين ولم يعد قابلا للطعن عليه،

وعلقت منى السابر بشكل مختصر على الحكم القضائي فكتبت: “ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له يد في الموضوع.. الدنيا دواره والله مارح ينسى عبده”.

كذلك علق محمد الترك علق على الحكم الصادر برفض طعن طليقته عبر حسابه على “انستجرام”، وأكد المنتج البحريني انتهاء رحلة طويلة من النزاع بينه وبين طليقته على حضانة الابناء استمرت لأكثر من 6 سنوات كاملة، مؤكدا أن هذه السنوات أضاعت جزء من حياتهم، كما وصف الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية بـ”العدل” والذي جاء بعد طول انتظار وصبر طويل من قبل أبنائه.