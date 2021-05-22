دافع المنتج محمد العدل عن الفنانين الذين شاركوا في فرح بالرقص والغناء في نفس يوم جنازة الفنان الرحل سمير غانم بالقول أنه لو تم تخيير الاخير بين الحزن والسعادة لاختار الأخيرة.

وكتب العدل في تدوينة عبر حسابه على الـ “فيسبوك”: “لو سألوا سمير غانم نفسه بين الجلوس حزنا أو تستمر الحياة.. لاختار استمرار الحياة وسعادة البشر”.

أضاف: “لا تزايدوا على الآخرين.. ليس معنى حضورهم فرح أنهم لم يحزنوا على الرحيل”.

وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة والتجمع الخامس، مساء أمس الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة ويسرا، والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية “نور العين” بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.