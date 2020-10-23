تم مؤخراً تداول صورة قديمة للفنان المصري محمد حماقي وبدا أنها التقطت له في بداياته الفنية وظهر فيها وهو يرتدي بدلة مع سترة كبيرة. وتبين من خلالها أنه لم يكن يتمتع بقوام رشيق كما هي عليه حاله اليوم. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث رأى معظم المتابعين أنه تغير إلى حد كبير.

ويشار إلى ان الأضواء سلطت على الفنان مؤخراً بسبب موقف محرج تعرض له أثناء إحيائه في أيلول سبتمير الماضي (2020) الليلة الرابعة من احتفالات العيد الوطني السعودي التسعين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأثناء وقوفه على المسرح قال حماقي للجمهور قبل أن يبدأ تقديم أغنية جديدة: “إي رأيكم إن آنا اختار أغنية ناسي كلامها، آه ولله، منها لله الكورونا”، لافتاً إلى انقطاعه عن الغناء، بسبب جائحة كورونا التي أرغمته على البقاء في منزله لمدة 6 أشهر. ومنذ ذلك الحين لم ينشر الفنان على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أي صور أو فيديوهات بسبب توقف بطء وتيرة النشاطات الفنية عموماً.