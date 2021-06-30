نشر الفنان المصري ​محمد حماقي​ صوراً مع زوجته ​نهلة الجارحي​، في ظهور نادر لهما، في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وكانت إلتقطت هذه الصور في حفل تخرج نور، إبنة شقيقه طارق، الذي يعتبرها حماقي بمثابة إبنته.

وعلّق حماقي على الصورة: “نور، لا أصدق أنك تخرجت، الوقت مر بسرعة، أنا فخور بك، إستمتع في الجامعة، ستكون أحلى سنوات”.



وكان إستقر حماقي على موعد إصدار ألبومه الجديد وهو شهر تموز/يوليو المقبل.



وأعلن هذا الخبر، عند غنائه إحدى أغنيات الألبوم الجديد وهي بعنوان “يا نسيم”، خلال إحيائه حفلاً خاصاً لإحدى الشركات.



ونشير إلى أن آخر أعمال محمد، هي أغنية “حياتك في صورة” التي صدرت في شهر آذار 2021، وحصدت أكثر من 12 مليون مشاهدة على يوتيوب. “حياتك في صورة” من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي تميم.