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محمد حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة

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كشف الفنان المصري ” محمد حماقي ” خلال لقائه في كواليس برنامج ” The Voice ” عن الحب الاول في حياته والذي كان في المرحلة الإبتدائية .

حيث روي حماقي إنه أعجب بزميلة له في المدرسة وهو بالصف الثاني الإبتدائي .. وأشار إلى محاولته في لفت نظر هذه الفتاة لكي تحبه وتعجب به مستعينا بطريقة الفنان ” عادل إمام ” في فيلم البحث عن فضيحة .

حيث قرر أن يظهر نفسه بطلا أمامها وإنه قرر أن يلعب رياضة الجودو مع أحد زملائه والذي كان يمارس هذه الرياضة بينما محمد حماقي لا يعلم عنها شئ .

وطلب حماقي من زميله أن تجرى بينهما مباراة وكانت أمام جميع زملائهم .. وكانت النتيجة أن تم ضربه من قبل زميله وسقط على الأرض مغشيا عليه .

أما الفتاة فذهبت للحديث معه بعد ذلك حيث شعرت بالشفقة تجاهه .

وبسؤال محمد حماقي عن أجمل هدية أهدتها له زوجته قال : ” أفضل هدية جبتهالي مراتي هي بنتي ” .. أما عن أفضل أغنية رومانسية بالنسبة له فهي أغنية ” أجمل إحساس ” للفنانة إليسا .

حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة اغرم بها

حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة اغرم بها: وأنت هل عشت قصة حب بريئة في الطفولة؟ #MBCTheVoice

Posted by MBC The Voice on Tuesday, November 12, 2019

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