محمد حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة

كشف الفنان المصري ” محمد حماقي ” خلال لقائه في كواليس برنامج ” The Voice ” عن الحب الاول في حياته والذي كان في المرحلة الإبتدائية .
حيث روي حماقي إنه أعجب بزميلة له في المدرسة وهو بالصف الثاني الإبتدائي .. وأشار إلى محاولته في لفت نظر هذه الفتاة لكي تحبه وتعجب به مستعينا بطريقة الفنان ” عادل إمام ” في فيلم البحث عن فضيحة .
حيث قرر أن يظهر نفسه بطلا أمامها وإنه قرر أن يلعب رياضة الجودو مع أحد زملائه والذي كان يمارس هذه الرياضة بينما محمد حماقي لا يعلم عنها شئ .
وطلب حماقي من زميله أن تجرى بينهما مباراة وكانت أمام جميع زملائهم .. وكانت النتيجة أن تم ضربه من قبل زميله وسقط على الأرض مغشيا عليه .
أما الفتاة فذهبت للحديث معه بعد ذلك حيث شعرت بالشفقة تجاهه .
وبسؤال محمد حماقي عن أجمل هدية أهدتها له زوجته قال : ” أفضل هدية جبتهالي مراتي هي بنتي ” .. أما عن أفضل أغنية رومانسية بالنسبة له فهي أغنية ” أجمل إحساس ” للفنانة إليسا .
حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة اغرم بها
حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة اغرم بها: وأنت هل عشت قصة حب بريئة في الطفولة؟ #MBCTheVoice
Posted by MBC The Voice on Tuesday, November 12, 2019