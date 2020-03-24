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محمد رشاد ومي حلمي يحتفلان بعيد زواجهما الأول

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احتفل كلا من الفنان ” محمد رشاد ” وزوجته الإعلامية ” مي حلمي ” بعيد زواجهما الأول عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث نشر محمد رشاد صورة له برفقة زوجته من حفل زفافهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وإحنا دايما مع بعض .. كل سنة وإحنا دايما ضهر لبعض ” .

وتابع : ” كل سنة وإنتي حياتي ودنيتي كلها .. كل ذكري تعدي علينا وإنتي طيبة ” .

بينما نشرت مي حلمي صورة أيضا من حفل الزفاف عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” وكتبت : ” زي النهاردة من سنة ” .

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