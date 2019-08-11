محمد رشاد يسب متابعا بسبب زوجته مي حلمي

نشرت الإعلامية المصرية ” مي حلمي ” زوجة الفنان المصري ” محمد رشاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها من داخل صالة المطار .
وكتبت مي في تعليقها على الصورة : ” أول مرة ابقى لوحدي في المطار كده ما هذا الفراغ ” .
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اول مره ابقي لوحدي في المطار كده ما هذا الفراغ 😄😄 Bye Bye ray7 gaaaay 2 ma lovely Dubai 💋❤️ happy Happy EId #مي_حلمي #بتاعت_الراديو #dubai #dubaistyle #jbr #jbrbeach #burjkhalifa #burjalarab
ليقوم أحد المتابعين بالتعليق على الصورة بطريقة غير لائقة وكتب : ” في ستين داهية ” .
ليخرج زوجها الفنان محمد رشاد عن صمته ويشتبك مع كاتب التعليق وبدأ يسبه ويهدده بأنه سيصل إليه في مقر سكنه .
وكتب محمد رشاد : ” داهية تاخدك إنت و… قول أمين ” .. وتؤيده مي حلمي في موقفه وكتبت أيضا ردا على زوجها : ” ما تردش يا محمد على المرضى .. ده حقد وغيره عارف على حاجة واحدة بس .. سفري بيضايقك بسافر بسافر بسافر ” .
وتوالت التعليقات والشتائم بين رشاد وهذا المتابع وهدده الفنان بأنه سيتوجه لقريته ويأخذ حقه منه في منزله قائلا : ” عيل متسول مسمي نفسه أمير الأحزان ، هعرفه لما أنزل .. مش هياخد أكبر من حجمه خليه لوقته ” .