محمد رمضان : ” بتحارب لإني من الطبقة البسيطة .. والظلم لا ينتصر ابدا “

جمهوري وأهلي وناسي انتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي .. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات .. والسبب هو ان لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية .. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم ♥️ زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه ان مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص .. والدليل ان كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى ..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبداً ♥️🔥💣 #ثقة_في_الله_نجاح