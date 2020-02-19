محمد رمضان : ” بتحارب لإني من الطبقة البسيطة .. والظلم لا ينتصر ابدا “

يواجه الفنان المصري ” محمد رمضان ” مؤخرا عددا من الأزمات المتلاحقة بداية مع أزمة الطيار أشرف أبو اليسر معه ثم قرار منعه من الغناء الذي صدر من جانب نقابة المهن الموسيقية .

خرج محمد رمضان للتعليق على ذلك والكشف عن السبب من وراء تلك الأزمات واصفا ما يحدث بإنها حرب ممنهجة ضده .

فنشر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له كتب في تعليقه عليها قائلا : ” جمهوري وأهلي وناسي إنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي ” .

وتابع : ” بسببكم برضه بتحارب هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات والسبب هو إن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية .. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم ” .

وأضاف محمد رمضان : ” زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جدا إنما مش قصدي الطيار خالص .. والدليل إن كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى ” .

واختتم حديثه وقال : ” ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراما لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبدا .. ثقة في الله نجاح ” .