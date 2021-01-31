يواصل الفنان المصري محمد رمضان الترويج لمسلسله الجديد “موسى”، والذى يخوض به المنافسة فى سباق دراما رمضان الموسم القادم، وذلك من خلال نشره المزيد من الصور من كواليس التصوير.

ويصف محمد رمضان العمل بأنه ملحمة منتظرة مع كل صورة ينشرها طوال الفترة الماضية، وهى الصور التى نسلط الضوء عليها خلال التقرير التالى عبر 7 صور من كواليس موسى.

مسلسل موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.