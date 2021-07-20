نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديد له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله بعد انتهائه من صلاة عيد الأضحى وأثناء خروجه من المسجد بالساحل الشمالي، حيث تجمع الجمهور حوله وقام بمصافحتهم وهنأهم بالعيد بينما الجمهور على التقاط صور سيلفي معه.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: «كل سنة وانتم طيبين صلاة عيد الأضحى المبارك من الساحل الشمالي».

وكان محمدرمضان قد خضع مؤخرا صور الجلسة شارك صورها عبر حسابه على انستغرامم والتي ونالت إعجاب جمهوره.

وانهالت عليه التعليقات من للجمهور الذي عبر عن إعجابه: ايه الشياكة دي، شيك، أنيق، أشيك نجم في مصر.