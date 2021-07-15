شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو من مهرجان EMI Gala للأزياء الذي يقام في الإمارات.
وفاجأ محمد رمضان، الجمهور المشارك في الحفل، بقيامه بخلع حذائه على المسرح، وذلك حتى لا يتعرض لأي موقف محرج مرة ثانية وتنزلق قدمه كما حدث معه سابقا خلال مشاركته في احد المهرجانات حيث سقط على المسرح.
وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “من بعد التكريم الأخير مبقتش أثق في أي جزمة”.
وكان محمد رمضان، قد تعرض لموقف محرج أثناء تكريمه في مهرجان ضيافة بدبي، ففي أثناء توجهه لمنصة التكريم، انزلقت قدمه وسقط على المسرح، ولكنه تفادى ذلك بسرعة نهوضه من على الأرض.
يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل “موسى” الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركه في بطولته كل من: سمية الخشاب، سيد رجب، ورياض الخولي.
كان المسلمون الاوائل يتعمدون المشي حفاي القدمين وبعضهم يذهب للحج حافي القدمين !!! لما فيه من فوائد او الدخول لاماكن مقدسة .
وجاء الطب الحديث ليقول انك عندما تمشي او تمشين حافية القدمين وليس ترقصين حافية القدمين ههههههههههههههههه له فوائد صحية كما في التقرير الطبي هذا :
هناك العديد من فوائد المشي حافي القدمين التي لا بد لك من التعرف عليها، ومن أبرز فوائد المشي حافي القدمين الاتي:
1. أقدام صحية
من فوائد المشي حافي القدمين أنها قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض القدم الرياضي أو سعفة القدم الذي يعد أحد أكثر الأمراض الجلدية انتشارًا في منطقة القدمين.
وهذا المرض لا يقتصر فقط على الرياضيين بل يمكن أن يصيب أي شخص نتيجة ارتداء الأحذية لفترات طويلة، مما يؤدي إلى زيادة الحرارة والتعرق بسبب نقص التهوية، والذي يشكل بيئة مثالية لنمو الفطريات.
2. تحسين نوعية النوم
تكمن فوائد المشي حافي القدمين في مساهمتها في تنشيط إفراز هرمونات الكورتيزول الذي يقلل من الشعور بالقلق والتوتر، مما يؤدي إلى تحسين جودة النوم ويمنح شعورًا بالاسترخاء عند الاستيقاظ.
3. صحي للأطفال
يساعد في علاج تشوهات القدم والأقدام المسطحة وتقوس القدمين خاصة عند الأطفال، كما قد يرفع مستوى الطاقة الحيوية عند البالغين.
4. علاج للالتهابات
إن المشي حافيًا قد يخفف من الالتهابات بشكل عام في الجسم، حيث أنه يساعد في تفريغ الجذور الحرة التي قد يسبب تراكمها في الجسم الإصابة بالتهابات وتلف في الخلايا.
في الوقت نفسه نعلم أن الأرض تحتوي على شحنات سلبية هائلة وطبيعية، وبالتالي نظرًا للفارق بين الشحنتين شحنات القدمين الموجبة والأرض السالبة فإن الاتصال بين أجسامنا والأرض يفرغ بدوره الجذور الحرة.
5. تنشيط الدورة الدموية
يسبب الحذاء ضغطًا على جوانب القدمين، وبالتالي يعيق حركة الدم في الأوعية، ولذلك ينصح الأطباء المريض بممارسة رياضة المشي حافيًا؛ لأن هذا النوع من الرياضة ينشط مراكز حيوية في أسفل القدمين، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي.
6. تخفيف ضغط الدم
إن تحفيز أطراف الأعصاب في القدمين قد يساعد على تخفيض ضغط الدم والضغط النفسي.
7. توازن أفضل
عند الإحساس بالأرض يعود الجسم إلى إيقاظ جهاز التوازن في الدماغ، وتحفيز الأطراف العصبية مما يعيد برمجة العقل للسيطرة على التوازن، وهذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لكبار السن؛ لأن التعثر وفقدان التوازن قد يسبب كسر في الحوض وتدهور الحالة الصحية.
8. تدليك طبيعي للقدم
من فوائد المشي حافي القدمين أنها تساعد في تدريب وتنشيط عضلات القدم التي تصبح أقوى نتيجة المشي على الأرض غير المستوية، كما تساعد خلال فترة الطفولة والمراهقة في نمو القدم بشكل سليم وصحي.
9. قوام أجمل
بشكل عام تتسبب الأحذية لا سيما النسائية ذات الكعب العالي في تشويه شكل القدم والأصابع، وظهور البثور، وتتسبب بأضرار على أظافر أصابع القدم مع الوقت، أما المشي الحافي فيساعد في نعومة الجلد والحفاظ على شكل القدم وصحة الأظافر، كما أنه يساعد في ضبط طريقة المشي واعتدالها.
أكرر على مسامع مراهقات وعذروات نورت هههههههههههههههه المشي حافية القدمين وليس الرقص حافيات القدمين هههههههههههههههه اعرفكم تحبون الشطيح غير منتعلات ههههههههههههههه
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