محمد رمضان “زلزال” في رمضان 2019

استقر الممثل المصري محمد رمضان وباقى صناع مسلسله الجديد على اسم “زلزال”، ليكون عنوان عمله الرمضانى المقبل، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق رمضان 2019.

المسلسل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، والذى قطع بالفعل شوطا جيدا فى كتابته، ويواصل حاليا صياغة النصف الأول من الحلقات فى صمت بعد تعاقده مع شركة سينرجى المنتجة للعمل، كما تم الاستقرار على إبراهيم فخر ليكون مخرجا للمسلسل

وجاء الاستقرار على المخرج إبراهيم فخر، بسبب الكيمياء التى تجمعه بالنجم محمد رمضان، ورغبة الفنان الجماهيرى فى العودة للأعمال الاجتماعية مرة أخرى، خاصة بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققه الاثنان من خلال مسلسل “ابن حلال”، والذى شهد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان