محمد رمضان عاري الصدر وبالتاج في “السلطان”!

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن موعد طرح كليب اغنيته الجديدة والتي ستحمل اسم السلطان.

ونشر محمد رمضان صورة، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيها عاري الصدر وبالتاج بين مجموعة من الفتيات بزي الجواري وعلق قائلا: “كليب السلطان بعد ٤ أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

وكان محمد رمضان قد وجه الشكر الى ملك وشعب المغرب حيث نشر مقطع فيديو اظهر تزاحم المعجبين المغاربة عليه وعلق قائلا: “شكراً جزيلاً جلالة الملك محمد السادس وشكراً الحكومة والشعب المغربي على كل التسهيلات وحسن الإستقبال وكرم الضيافة كل الحب والإحترام والتقدير لحضراتكم”.

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