انتقد الفنان اللبناني ” باسم مغنية ” التصريحات الأخيرة للفنان المصري ” محمد رمضان ” والذي تحدث من خلالها عن أنه لم تولد بعد فنانة لبنانية تستطيع مشاركته في الغناء وعمل دويتو معه .

حيث قال محمد رمضان في تصريحاته خلال حلوله ضيفا على قناة الجديد اللبنانية : ” لسه مجاتش يعني الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة ” .

وعلق باسم مغنية على تلك التصريحات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : ” (ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا) .. هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته ” .

وتابع : ” يتكلم بثقة وكأنه ” الأسطورة ” عبد الحليم حافظ .. مع أن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما .. أحسنت يا محمد يا رمضان تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الإعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك .. الموهبة وحدها لا تكفي .. تواضع ” .

وأضاف الفنان باسم مغنية معربا عن حبه لمصر فقال : ” ملاحظة : تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية (أحبك) ” .