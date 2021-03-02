شوّق النجم محمد رمضان متابعيه على أغنيته الجديدة من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تطبيق انستغرام، ظهر فيه وهو يرقص ويتحدى.

وقدم النجم المصري كلمات الأغنية بحركات طريفة مليئة بالتحدي وقال فيها “مفيش مقارنة بينا علشان تيجي تكلمني، يا ويلك ياللي هتفكر تيجي تزاولني، هتحصل اللي قبلك مين فيهم كان حملي، أنا البطل اللي نفسك تقلده”.

تفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع أغنية رمضان الجديدة واعتبر العديد منهم أن الكلمات رداً مباشراً على النجم أحمد الفيشاوي وأغنية الراب “نمبر 2” التي أطلقها قبل فترة وأحدث من خلالها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وحقق من خلالها نجاحاً سريعاً.

وبعد نشر المقطع، سارع مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ”أبو أصالة” للتعليق على الأغنية عبر قناته بـ”يوتيوب” وحسابه بـ”فيسبوك”، اتهم خلاله الفنان محمد رمضان بسرقة مهرجان “البطل” الذي قدّمه منذ 3 سنوات، وكتب كلماته كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو، وهو نفس الموزع الذي تعاون معه الفنان المصري في الأغنية التي أعلن عن طرحها الأربعاء المقبل.

من جهة ثانية، يواصل أبطال مسلسل “موسى” والذي ينافس به رمضان خلال شهر رمضان المقبل 2021، تصوير مشاهد العمل.