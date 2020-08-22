يتفاخر الفنان المصري محمد رمضان بشراء السيارات الباهظة الثمن وكان قد صرح انه يعشق السيارات منذ الصغر حيث كان يعلق صورها على حيطان غرفته وكان يحلم باقتناء هذه السيارات وقيادتها.

قبل الشهرة كان محمد رمضان يقتني سيارة من نوع فيات 128..و مع بداية الشهرة امتلك رمضان سيارة من نوع بي ام دابليو الفئة الثالثة في نسختها المكشوفة “كابريوليه”.. و من ثم سيارة من نوع كرايزلر 300 سي, لينطلق من بعدها في رحلة السيارات الفاخرة و المترفة!

تابعوا الفيديو المرفق لنتعرف كيف أصبح حلم محمد رمضان حقيقة وما هي أنواع السيارات التي يمتلكها.