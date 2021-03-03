ترددت أنباء في الجزائر عن قرار إحدى الوكالات السياحية بتوجيه دعوة إلى الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” والفنان المصري ” محمد رمضان ” وغيرهم من الفنانين العرب من أجل الترويج للسياحة في الجزائر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والسياحة .

حيث ذكرت وسائل إعلام جزائرية محلية أن مصممة الأزياء الجزائرية ” محاسن حرز الله ” ستقوم بتنظيم مهرجانا دوليا للتراث والسياحة عن طريق مؤسستها يجمع كوكبة من الفنانين العرب على رأسهم : هيفاء وهبي ومحمد رمضان ومنة فضالي وداليا البحيري وأحمد زاهر وروجينا ورانيا فريد شوقي ومصمم الأزياء هاني البحيري .

وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الإعلامية في الجزائر لتخرج وزارة الثقافة والفنون الجزائرية لنفي الخبر في بيان لها وأكدت على أن الأولوية للفنانين والمبدعين الجزائريين بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية .

كما أمر الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” الحكومة بإستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير إستقدام الفنانين الأجانب للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية .