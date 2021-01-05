أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، أمس الاثنين، شارة العد التنازلي لعرض مسلسله التلفزيوني الجديد “موسى” في رمضان المقبل، وذلك بعد قرار نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيق معه في قضية التطبيع مع إسرائيل، وعودته لمزاولة عمله.

وشارك رمضان اليوم صورة من أول يوم تصوير للمسلسل، والتي يظهر فيها مع المخرج، محمد سلامة، والمؤلف، ناصر عبد الرحمن، ويقفوا جميعا حول كعكة الاحتفال ببدء التصوير.

ووجه محمد رمضان مع الصورة رسالة إلى جمهوره هي: “بعد 96 يوم موعدنا بإذن الله مع “موسى” كتابة المؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن و إخراج العبقري محمد سلامة وإنتاج “سينرجي”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت، بيانا السبت، ذكرت فيه أنها “قررت حفظ التحقيق مع محمد رمضان والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله “موسى” ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021، مؤكدة أن “الحد الأقصى لاستئناف التصوير، سيكون الأحد المقبل”.