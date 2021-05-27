رد الفنان المصري محمد رمضان بطريقة غير مباشرة على الفنان المغربي سعد لمجرد وقيامه بحذف أغنية انساي عن اليوتيوب من خلال تغريدة شاركها على حسابه الرسمي في تويتر.

فقد كتب رمضان “انتظروا بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية كليب (المكسب بتاعنا)، ثاني أغاني الصيف وثاني تعاون مصري مغربي لي مع العالمي ريدوان بعد تعاوني مع المعلم سعد لمجرد”.

هذا الرد من محمد رمضان، أثار تساؤلات المتابعين على السوشيال ميديا، وخاصةً موعد صدور أغنيته مع ريدوان بطريقة مفاجأة ودون إعلان تشويقي مسبق كما جرت العادة، إضافة إلى وصفه ريدوان بالعالمي وسعد لمجرد بـ المعلم، وأبرز ما جاء في التغريدة مشاركة رمضان لينك كليب “إنساي” مع سعد لمجرد، ليثبت للجمهور أن الأغنية والكليب عادوا للبث عبر يوتيوب.

وكان كريم أبي ياغي المسؤول الحصري لتعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الاوسط والخليج العربي قد قال، في تصريح لبرنامج “ُET بالعربي”، أن رمضان تجاهل بنود العقد مع سعد لمجرد حول أغنية “إنساي” ولم يتم دفع المستحقات المادية من نسبة أرباح عائدات مشاهداتها على اليوتيوب، ولم يتم التوصل لحل ودي بين الطرفين، لذلك تم حذف الأغنية.