محمد رمضان يتخطى العري ويصدم الجميع.. شاهدوا ما الذي فعله على المسرح!

نشر برنامج “عرب وود” المذاع عبر قناة “روتانا” فيديواً للفنان محمد رمضان من حفله بدولة المغرب، حيث خلع قميصه خلال غنائه، كما ظهر وهو بجناحين صفراوين.

ولفت الأخير الأنظار بسبب الإطلالة التي اعتمدها حيث غنى ورقص على المسرح من دون ارتداء ملابس علوية. وأكثر ما جذب الانتباه هو إضافته جناحين كبيرين باللون الذهبي.

وعلقت على ذلك الكثير من التعليقات ورأى بعض المتابعين في هذا فكرة مبتكرة وجديدة فيما أشار آخرون إلى أن النجم المصري يبالغ في الاستعراض وتعرضوا له بالكثير من الانتقادات.

وحقق المقطع على الحساب أكثر من 88 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن رمضان نشر على حسابه الخاص على التطبيق فيديو آخر سجل خلال المناسبة نفسها وشاهده في ساعات قليلة أكثر من 438 ألف متابع. وأرفقه بالتعليق: “شكراً جلالة الملكمحمدالسادسشكراً الجمهور المغربي على هذا الحب والتقدير. الحمد لله أقوى حفلة في مراكش”.

يذكر أن محمد رمضان شارك أخيراً ضمن فاعليات احتفالية المسيرة الخضراء في المغرب، كما شارك في مباراة ودّية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، الذي ضم عدداً من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر وائل جمعة ونادر السيد، ومحمد أبوتريكة وأقيمت داخل المملكة المغربية.