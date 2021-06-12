تدارك الفنان المصري أحمد رمضان حدوث أزمة جديدة له بعد اعلان أشرف فجلة، مصمم الازياء، عزمه التقدم اليوم السبت ببلاغ رسمي ضده من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة الفنان الشاب بسبب ديون مستحقة له.و

وف التفاصيل، فقد اعلن أشرف فجلة، في وقت سابقن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على مستحقاته المالية المرتبطة بالملابس التي نفذها له قبل عامين والبالغ قيمتها نحو 28 ألف جنيها، وذلك في تصريحات صحفية.

غير ان أشرف فجلة أعلن بعد ذكل أنه تفاجأ باتصال هاتفي في الساعة 3 فجرا من المدير المالي للفنان محمد رمضان، والذي بدوره طلب مقابلته في أقرب مكان حتى يحصل على أمواله، متابعا: «وضحت ليه الأسباب وإني مش بهاجم الفنان.. وأكد إنه هو ومحمد رمضان مكانوش يعرفوا واتفاجأوا باللايف».

وأوضح مصمم أزياء المشاهير، إنه لا يهاجم الفنان محمد رمضان لكن كل ما أراده هو الحصول على مستحقاته المالية ثمن تصميم «بالطو و3 بدل و4 صديري»، قائلا: «سعادتي إن الموضوع خلص وصفحة وانتهت خلاص».

وكانت أزمة الفنان محمد رمضان مع أشرف فجلة بدأت حينما خرج الأخير في نهاية إبريل الماضي، متحدثا عن تصميم ملابس لم يحصل على مستحقاتهم المالية رغم ظهور «رمضان» ببعضها خلال كليب أغنية «مافيا» وأول حفلة له بالساحل الشمالي.