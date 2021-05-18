حاول الفنان المصري محمد رمضان التدخل لحل الأزمة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمخرج محمد سامي، بعد قرار توقيف العمل معه، ليكون مسلسل “نسل الأغراب” آخر عمل بينهما.

وقالت تقارير مصرية إن رمضان فشل في حل الأزمة بين الشركة وسامي، بعد أن تحدث مع بعض المسؤولين، ومن بينهم المنتج تامر مرسي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت السبت، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بدون ذكر أي أسباب، فيما أثار القرار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت زوجته الفنانة مي عمر قائلة: “ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها”.

في الوقت ذاته يبدو أن الأزمة المثارة بين الفنانة المصرية مها أحمد وزميليها أحمد السقا وأمير كرارة لن تتوقف قريبا، على خلفية هجوم مها أحمد على الثنائي بعد تقديمهما لمسلسل “نسل الأغراب”.

العمل الذي لم يحقق النجاح المطلوب منه في شهر رمضان، وأعلنت الشركة المنتجة له عن إيقاف التعامل مع مخرجه ومؤلفه محمد سامي، وهو ما تسبب في خروج مها أحمد والسخرية من الثنائي بعد أن فقدا نجوميتهما لممثلة عمرها الفني عام واحد.

تلك التصريحات التي تسببت في جدل واسع، وشهدت دخول العديد من الأطراف على خط الأزمة، حيث علقت والدة الفنان أحمد السقا السيدة نادية السروجي على ما قالته مها أحمد.

وعبر منشور على “فيسبوك” كتبت والدة السقا لتقول: “على الأصل دور.. كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار.. وتعلق فشلها عليهم.. تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة”.

وتابعت والدة السقا حديثها قائلة: “مهما حاولتي يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين.. وإن طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب”.

تلك الكلمات التي لم تكن كافية من قبل عائلة السقا، حيث دخلت شقيقته إلى المواجهة، بعدما هاجمت السيدة فاطمة السقا الفنانة مها أحمد عبر “فيسبوك”.

وكتبت قائلة: “الكلام ده موجه ليكي يا أستاذة بدل ما تفضلي تمسحي ردي كل شوية.. أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية.. وبما أنك افتكرتي العيش والملح اللي أكلتيه في بيت الفنان اللي مش عارفه تقولي اسمه بس عرفتي تقولي عليه “ندل”.. اللى هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أي حد يقول عليه كده.. لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك انتي ومجدي بدل المرة ألف”.

كما دافعت شقيقة السقا عن أمير كرارة مؤكدة أن الجميع يتمنى في الوقت الحالي العمل معه، واستنكرت ما ذكرته مها أحمد عن كون أمير كان يتمنى العمل معها في وقت سابق، خاصة أن مها لم تكن تملك فرصا يسعى إليها أحد.

وطالبت مها أحمد بالتوقف عن الدراما والتشويه، خاصة أن الممثلين ليسوا مطالبين بالوقوف إلى جوارها والأمر دائما يعود لرؤية المخرج، مشيرة إلى أنها بعد سنوات طويلة لم تجد منها سوى حقد وكره يختبئان وراء ابتسامة زائفة.

واتسمت مشاهد مسلسل “نسل الأغراب” بالعنف الشديد، وانتهى بموت معظم شخصياته الرئيسية، وإعدام بطليه “عساف الغريب: أحمد السقا”، و”غفران الغريب: أمير كرارة”، فيما بقيت “جليلة: مي عمر” على قيد الحياة.

يذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم “هروب اضطراري” قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وأحمد فهيم.