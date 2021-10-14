قدم الفنان المصري محمد رمضان أغنية استعراضية تحمل اسم “جو البنات” على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والتي شاركه فيها كل من المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.

وقدمت الفنانة بشرى باقة ورد لمحمد رمضان على المسرح فور انتهائه من غناء الأغنية ليرد عليها قائلا: “الصلح خير” ويقوم بتقبيلها.

ووصل محمد رمضان، إلى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ببدلة لونها ذهبي ونظارة شمس مع سيارته اللمبورجيني مكتوب عليها “نمبر وان”.

وتقام الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة من 14 لـ 22 أكتوبر، ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح والتكريمات في تمام التاسعة والنصف مساءً.

وشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.