تعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ لكثير من الإنتقادات، وذلك بعد تجاهله وفاة الممثل المصري ​محمود ياسين​ يوم أمس، وعدم تعليقه على الموضوع أو نعيه له عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولاحظ المتابعون أن رمضان كان ناشطاً على صفحته الخاصة، ونشر مقطع فيديو له من داخل سيارته الخاصة، خلال تصويره عمله الجديد، ثم نزل منها ليلتقي بفريق العمل ويلقي التحية عليهم، وهو الأمر الذي استفز الجمهور مؤكدين أنه لا الوقت ولا الحدث كان ملائماً لما فعله.

يشار إلى أن ياسين كان توفي يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ79 عاماً.





