تعرّض الممثل المصري ​محمد رمضان​ لحادث خطير أثناء تصوير مسلسل “موسى” الذي يؤدي فيه دور البطولة ويخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2021.

ونتج عن هذا الحادث إصابة محمد رمضان في ظهره. ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وهو يتلقى العلاج المناسب لظهره في كواليس تصوير مسلسل “موسى”.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل اصابتي كانت شديدة اثناء تصوير انهاردة ولكن الحمد لله الأهم ان الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون ، ثقة في الله نجاح دائما أبداً رمضان يجمعنا”.





