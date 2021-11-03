انتشرت عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنان المصري ​محمد رمضان​ يظهر إلقاءه الأموال على الجمهور والتي طُبعت عليها صورته، وذلك خلال حفله في الرياض.

وفي التفاصيل ظهر رمضان وهو يحمل كيسا مليء بأوراق شبيهة بالدولارات، وبدأ يرميها للجمهور.

ووجه رمضان التحية للجمهور السعودي قائلا: “جمهوري العظيم .. سعودية .. طب هعمل حفلات في دول تانية إزاي”.

وقد نشر ناشطون مقاطع تظهر الاوراق التي يرميها رمضان مؤكدين انها ليست اوراق نقدية حقيقية حيث قال احدهم: “شفيكم كبرتوا الموضوع ؟؟ مستحيل فيه ناس مصدقه انه يوزع فلوس حقيقية !! هذا مجرد “شو” يسويه والاغنيه اللي مغنيها تطلب كذا .. لحد يدرعم وهو مايفهم شيء ياحبكم للفلوس”.

شفيكم كبرتوا الموضوع ؟؟ مستحيل فيه ناس مصدقه انه يوزع فلوس حقيقية !! هذا مجرد "شو" يسويه والاغنيه اللي مغنيها تطلب كذا .. لحد يدرعم وهو مايفهم شيء ياحبكم للفلوس pic.twitter.com/3VJxioR6gI — مـ7ـمد (@M7MlD) November 3, 2021

وكان قد وقع محمد رمضان مؤخرا تعهداً بالإلتزام بسلوكيات المهنة والقواعد العامة وعدم الظهور عارياً على المسرح والالتزام بالقواعد العامة.

غير ان رمضان ظهر في حفله في السعودية وهو يرتدي العقال السعودي وجلبية مفتوحة من عند الصدر ما اثار الجدل حول التزامه بتعهده لنقابة الموسيقيين.