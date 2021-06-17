نشر النجم المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام” صورة جديدة من كواليس كليب أغنية الجديدة “ثابت”، الذي طُرح قبل ساعاتٍ قليلة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. وظهر رمضان في الصورة وهو جالس ويحتضن موديل حسناء من الخلف، بينما ظهرت هي تجلس على الأرض وتنظر إلى الأعلى في نظرة غريبة.

وعلّق «رمضان» على الصورة المثيرة للجدل، قائلًا: “ثقة في الله نجاح #ثابت #قريباً”، وتلقى الفنان العديد من التعليقات تضمنت بعضها انتقادات معتبرة أن الكليب الجديد لا يصلح للأطفال فكتبوا عبارة “ممنوع دخول الأطفال”، معتبرين أن الصورة مثيرة، من جهة أخرى عبر متابعون عن حبهم للفنان محمد رمضان وإعجابهم بالكليب الجديد.

محمد رمضان يتدارك أزمة جديدة ويدفع مستحقات أشرف فجلة.. فيديو

وظهر رمضان مع العارضة كارين بونوتشي التي شاركته الفيديو بمفردها، وهي المرة الأولى التي يستعين فيها رمضان ببطلة للفيديو كممثلة وراقصة، دون وجود راقصين آخرين.

وكان رمضان قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل، مقطع فيديو قال فيه إنه تلق من المخرج محمد سامي مخرج الكليب الجديد الخاصة به، رسالة تتضمن النسخة النهائية من أغنية “ثابت”، يسأله فيها متى ينشر الفيديو، فاقترح أن الجمعة هو اليوم الأنسب نظرا لكونه إجازة.

وتابع رمضان: “أنا ويوتيوبي وإنستغرامي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري”، مضيفا “الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يكون في إيديهم حاجة يسعدوا بيها الناس بينزلوها على طول ما بيستنوش”.

واختتم رمضان الفيديو بالقول “مستورة”، وهي ذات الكلمة التي قالها في مقطع الفيديو الذي علّق فيه على تحفظ أحد البنوك على أمواله كاملة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “