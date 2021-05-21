اثار الفنان المصري ​محمد رمضان​ جدلا كبيرا بنشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة له من الطائرة التقطها شقيقه محمود.

وعلق محمد رمضان على الصورة بالقول: “طال عمره أخويا الكبير محمود رمضان مدلعني وبيصورني بنفسه “.

وكان أطلق محمد رمضان أغنيته “فيرساتشي بيبي” على يوتيوب.

ونظراً لما يتعرض له الفلسطينيون في القدس وغزة من قبل الجيش الإسرائيلي، قرر رمضان التبرع بعائدات الأغنية للهلال الأحمر الفلسطيني، وأعلن الأمر في صفحته الرسمية فعلق على صورة نشرها من الكليب وكتب :”إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال.





