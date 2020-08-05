أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة من الجدل بسبب طريقة تضامنه مع الشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر ع عن مئات الاصابات ونال انتقادات لاذعة من متابعيه.



ونشر رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لفتاة لبنانية تحمل لافتة مكتوب عليها “بنحبك يا محمد رمضان نمبر وان”.



وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: “خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما”.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعى صورة الفتاة والتى تحمل لافتة مكتوباً عليها اسمه صورة استفزازية، وترويجًا لما يطلقه على نفسه “نمبر وان”.