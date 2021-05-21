أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة نعيه للفنان الراحل سمير غانم عن طريق نشره مقطع فيديو من أحد اللقاءات التليفزيونية والتي ظهر فيها وهو يشيد برمضان.

وشارك “محمد رمضان” مقطع فيديو قديم عبر حسابه في “انستغرام” للراحل سمير غانم كان يتحدث فيه عن “رمضان” وعلق عليه الأخير قائلاً : “الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا”.

وأضاف “رمضان”: “أستاذ سمير غانم… أمتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام أتشرف به طول عمري… ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك” .

وكان الراحل سمير غانم يقول من خلال الفيديو الذي شاركه رمضان : “نجم الكوميديا في جيل الشباب… محمد رمضان، فظيع لما يعمل كوميديا يكسر الدنيا ويضرب ويعمل… إنسان جميل وقلبه أبيض… لو أخذ خط الكوميديا حيبقى حلو أوي”.

وقد انتقد بعض المتابعين اسلوب محمد رمضان في التعزية بسمير غانم حيث كتب احدهم “حتي و انت بتعزيه ، جايب فيديو تشكر في نفسك ياربي” وقال اخر “لازم تشكر فى نفسك حتى وانت بتعزى لا اله الا الله” وقال ثالث “خبر موت سمير غانم شنو دخله برأيه عنك؟”.