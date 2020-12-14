أثار الفنان المصري محمد رمضان تساؤلات وانتقادات بعض المتابعين بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، خلال لعبه كرة القدم داخل نادى نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن النقابة كانت قد أصدرت قرارا بوقفه على خلفية أزمة صورته مع فنان اسرائيلي في دبي.

فقد ظهر محمد رمضان داخل ملعب نقابة المهن التمثيلية، خلال لعبه بالكرة وسط حشد من شباب وعلق كاتبا: “دلوقتى من نادى نقابتى، نقابة المهن التمثيلية، بمسقط رأسى وأفتخر محافظة الجيزة”.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن قرار نقابة المهن التمثيلية بعد البيان الذي أطلقته مؤخرًا عن وقف عضوية الفنان الموقوف محمد رمضان لحين التحقيق معه.

وكان محمد رمضان قد نشر قبل ذلك مقطع فيديو ظهر فيه داخل طائرته الخاصة حيث علق كاتبا: “لو قفلتوا كل سكة أخوكم بيعرف يطير ”.

وكان الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد كشف عن خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق، أمس الأحد، على خلفية إتهامه بالتطبيع.

وقال في تصريحات متلفزة: “الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق، أمام لجنة ضمت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وأيمن عزب”.

وقال زكي إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك كونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى “ضجة إعلامية”، موضحا أن مشاركة المستشار هي الأولى له مع النقابة.