نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو له برفقة فريق عمل مسلسله الجديد ” البرنس ” .

والذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص وذلك من أجل الاحتفال بإنتهاء تصوير المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو قائلا : ” الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي .. إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي يا رب يعجبكم .. ثقة في الله نجاح ” .

وأثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل واستياء بين المتابعين وذلك لما ظهر به من تجمع لعدد كبير من الأشخص على الرغم من قرارات الحكومة المصرية بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما ظهر محمد رمضان وكل طاقم العمل من دون ارتداء كمامات أو قفازات واقية من الفيروس وكأنه بذلك يقلل من أهمية الإجراءات الوقائية .